Bildrechte: MDR/Florian Glatter

Baukultur-Verein Über die Suche nach Ort und Geld für das Freilichtmuseum in Wilsdruff

Hauptinhalt

03. Mai 2025, 16:15 Uhr

Was macht die Region rund um Dresden eigentlich aus? Dieser Frage widmet sich seit 2017 der Verein "Ländliche Baukultur in Sachsens Mitte". Sein Ziel: Ein Freilichtmuseum in Wilsdruff zu errichten. Dafür sollen historische Gebäude aus der Region, die an ihren Standorten verfallen, umgesiedelt werden. Wie das Projekt vorankommt, hat sich MDR SACHSEN angesehen.