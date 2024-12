Der Freispruch eines wegen Beihilfe zum Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe in Dresden angeklagten Mannes ist rechtskräftig. Wie die Staatsanwaltschaft Dresden am Dienstag mitteilte, hat die Behörde die eingelegte Revision zurück genommen. Der zum Tatzeitpunkt 24 Jahre alte Mann stand im Verdacht, in die Planungen zum Einbruch eingeweiht gewesen zu sein.