Etwa 80 Menschen sind in Freital am Holocaust-Gedenktag dem Aufruf zu einem Demokratiespaziergang gefolgt. Die Teilnehmerzahl beruht auf Angaben der Polizei.

Der Demokratiespaziergang war ursprünglich als Kontrastprogramm zur offiziellen Gedenkveranstaltung der Stadt gedacht, bei dem ein Landtagsabgeordneter der AfD einen Redebeitrag beisteuern sollte. Am Freitag hatte der Oberbürgermeister der Stadt, Uwe Rumberg, die offizielle Veranstaltung wegen "Sicherheitsbedenken" abgesagt.

Aufgefrufen zu der Gegenveranstaltung hatte ein Bündnis aus Linken, Grünen und SPD. Auch Vertreter der CDU waren am Sonnabendvormittag bei der Veranstaltung dabei. Das Gedenken verlief friedlich und ohne Zwischenfälle.

Bildrechte: MDR/Stephan Hönigschmid

Ausstellung und Demokratiespaziergang

Männer und Frauen mittleren Alters, Jugendliche, Menschen im Seniorenalter, junge Frauen mit Nachwuchs in Babytragen und auch Kinder nahmen am Demokratiespaziergang in Freital am Holocaust-Gedenktag teil. Die Strecke führte vom Büro der SPD, zum Grünen-Büro und fand seinen Abschluss am Mahnmal, wo bereits ein Kranz des Oberbürgermeisters der Stadt und des Stadtrats lag, der dort am Morgen in aller Stille abgelegt worden war. In den Parteibüros wurde eine Ausstellung mit Bildern aus dem Projekt "Herzkampf" des Leipziger Fotografen Martin Neuhof gezeigt. Zu sehen waren Porträts von Menschen, die sich in Sachsen engagieren.

Nur weil die Stadt das absagt, heißt das nicht, dass man nicht eine Gedenkveranstaltung der Stadt haben sollte. Lydia Engelmann Freitaler Stadträtin, Grüne

Am Mahnmal auf dem Platz des Friedens wurde in Redebeiträgen an bewegende Schicksale von Opfern des Nationalsozialismus erinnert. Rosen wurden niedergelegt. Lydia Engelmann, Stadträtin für die Grünen, sagte MDR SACHSEN: "Trotz Absage der offiziellen Veranstaltung der Stadt möchten wir dieses Gedenken der Stadt erhalten. Nur weil die Stadt das absagt, heißt das nicht, dass man nicht eine Gedenkveranstaltung der Stadt haben sollte." Mit dem Spaziergang habe man ein Zeichen setzen wollen, "dass wir nicht in Ordnung finden, dass eine rechtsextreme Partei an diesem Gedenktag sprechen darf. Grade auch mit den Enthüllungen der letzten Wochen zur AfD die ja nochmal bestätigt haben, was wir eigentlich schon wissen."

Bildrechte: MDR/Stephan Hönigschmid

CDU-Stadträtin: "Hätte gern gehört, was die AfD zu sagen hat"

SPD-Stadträtin Daniela Forberg zeigte sich am Sonnabend zufrieden. MDR SACHSEN sagte sie: "Vor allem vor dem Hintergrund der Geschehnisse von 2015 war es uns wichtig zu zeigen, dass Freital eine bunte Stadtgesellschaft hat." Auch CDU-Stadträtin Jutta Ebert fand sich am Mahnmal im Rahmen des Kontrastprogramms ein. Zu MDR SACHSEN sagte sie: "Ich bin hier, weil mir das Anliegen sehr wichtig ist, den Opfern des Nationalsozialismus zu gedenken. Das machen wir ja jedes Jahr."



Die Gegenveranstaltung an sich sieht sie als '"positives Zeichen", das Freital insgesamt nach außen setzen kann. Es sei eine "würdige" Veranstaltung mit sehr gut ausgesuchten Beiträgen gewesen, die das Anliegen gut getragen hätten. Dass die offizielle Veranstaltung der Stadt samt AfD-Rede abgesagt wurde, sieht sie hingegen in Teilen kritisch: "Ich hätte gerne gehört, was die AfD gesagt hätte. Einfach, um zu wissen, was sie eigentlich für Aussagen treffen. Weil, wir ja wissen: Sie wollten eine andere Erinnerungskultur und da wäre interessant gewesen, wie die ausgesehen soll, damit wir auch gemeinsam dagegen arbeiten könnten. Und nun wissen wir es nicht."

Bildrechte: MDR/Stephan Hönigschmid

Ehemaliger AfD-Fraktionsvorsitzender: Zwischen Verständnis und Entsetzen

Torsten Heger, ehemaliger AfD-Fraktionsvorsitzender im Freitaler Stadtrat, zeigte sich am Sonnabend "froh" über die Entscheidung des Oberbürgermeisters. Zu MDR SACHSEN sagte er: "Es ist zwar eine tragische Entscheidung, die Gedenkveranstaltung abzusagen, aber ich hätte nicht gewollt, dass so ein Tag in Chaos und Geschrei versinkt." Insofern könne er die Entscheidung des Oberbürgermeisters nachvollziehen. Allerdings sei er auch entsetzt, "dass die heutige Demokratie es nicht aushält, dass auch wir an so einer Veranstaltung teilnehmen dürfen und dass wir unsere Trauer über die Opfer der widerlichen NS Verbrechen zeigen können."

Sechs Mitglieder der AfD-Fraktion ausgetreten

Doch eigentlich sei das Thema mittlerweile nicht mehr seine "Baustelle" für die AfD-Stadtratsfraktion Freital zu sprechen. Nachdem er bei der Aufstellungsversammlung der AfD am Dienstag nicht wieder für die im Juni anstehende Kommunalwahl aufgestellt worden war, sei er mit fünf weiteren Fraktionsmitgliedern aus der Stadtratsfraktion der AfD ausgetreten, sagte er MDR SACHSEN.



Nun sei er zwar immer noch Mitglied der AfD aber fraktionsloser Stadtrat. Als Grund für seinen Austritt machte er allerdings nicht die vieldiskutierte Gedenkveranstaltung verantwortlich, sondern die Unzufriedenheit mit den nun zur Kommunalwahl aufgestellten AfD-Kandidaten.