Gemeinderat Moritzburg macht mehr Geld für Freiwillige Feuerwehr locker

Die Freiwilligen Feuerwehren in den sächsischen Landkreisen leisten einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Bevölkerungen in den Gemeinden. In Moritzburg soll nun die Aufwandsentschädigung für die Einsatzkräfte erhöht werden - als Zeichen der Wertschätzung.