Gerade arbeitet sie unter der Anleitung von Restaurator Stephan Heisig an einer beschädigten Sandsteinvase. Die steht normalerweise an der Zwingerbrücke und hat durch die Witterung sichtbare Schäden erlitten.

Die 18-Jährige bessert nun die Löcher und Abplatzungen aus. Vorsichtig drückt sie mit einer Lanzette die Füllmasse an. Ist diese getrocknet, wird mit einem edelsteinbesetzten Werkzeug nachbearbeitet, wie Marie Debes erklärt: "Das ist jetzt so eine Diamantenraspel - tatsächlich besetzt mit ganz, ganz vielen kleinen Diamanten." Damit werde die ausgebesserte Stelle so bearbeitet, dass wieder eine schöne geschlossene Fläche entsteht.

Für die junge Leipzigerin war schon früh klar, dass sie einmal etwas mit den Händen erschaffen will: "Mir hat das tatsächlich auch immer Spaß gemacht, wenn Dinge kaputt gegangen sind, weil das bedeutete, ich kann sie reparieren. Ich hab' irgendwelche Türklinken auseinander genommen und so. Es ist immer eine Herausforderung gewesen, aber auch schön, wenn es dann am Ende klappt."



Das Freiwillige Soziale Jahr in der Zwingerbauhütte hat sie ihrer Eigeninitiative zu verdanken - einer Blindbewerbung. Nun kann sich die 18-Jährige in Dresden in verschiedenen alten Handwerkstechniken versuchen. Und sie ist schwer beeindruckt von dem Wissensschatz, den Bauhütte neben den Restaurationsobjekten beherbergt.