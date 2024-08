Bei der jetzigen Tour ist der Verein mit fünf Gespannen und zwölf Pferden unterwegs. Der Halt in Prag ist am 11. August geplant, die Ankunft in Chemnitz für den 22. August. In der Kulturhauptstdat 2025 soll dann eine Botschaft aus Tartu überreicht werden. Tartu ist neben Bodø in Norwegen und Bad Ischl in Österreich in diesem Jahr Kulturhauptstadt.