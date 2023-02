Der 76-jährige Libeskind habe mit seiner Architektur einen angemessenen Rahmen für das Erinnern an die Opfer von Holocaust, Krieg und Terror geschaffen, hieß es zudem. Zu seinen ikonischen Gebäuden zählen unter anderem das Jüdische Museum in Berlin, das Imperial War Museum in Manchester und das Holocaust-Mahnmal in Amsterdam. In Dresden wurde nach seinen Entwürfen das Militärhistorische Museum der Bundeswehr gebaut



Libeskind wurde 1946 als Kind einer jüdischen Familie im polnischen Lodz geboren. 1957 emigrierten die Eltern nach Israel, 1960 ging die Familie in die USA. Architekt Daniel Libeskind im Jahr 2013 vor dem Militärhistorischen Museum der Bundeswehr in Dresden. Bildrechte: dpa

Klima-Anwalt Roger Cox bekommt Friedenspreis nachträglich

Geehrt werde außerdem mit dem Klima-Anwalt Roger Cox der Preisträger von 2022. Die Verleihung war im vergangenen Jahr coronabedingt verschoben worden. Der Niederländer Cox kämpft mit den Mitteln des Rechts gegen die Ursachen des Klimawandels.



Als Anwalt hatte Cox 2021 vor einem niederländischen Gericht in Den Haag einen historischen Prozess gewonnen, der den Ölkonzern Shell dazu verpflichtet, seine CO2-Emissionen bis 2030 um 45 Prozent im Vergleich zu 2019 zu reduzieren. Cox vertrat in dem Verfahren die niederländische Umweltorganisation Milieudefensie. "Sich in Zeiten der Klimakrise für den Frieden einzusetzen, bedeutet, verantwortungsvoll zu handeln und für ein menschenwürdiges und damit friedliches Leben zukünftiger Generationen zu kämpfen", hieß es zur Begründung der Preisvergabe an Cox. 2021 gewann Klima-Anwalt Roger Cox (r.) einen historischen Prozess. Durch das Urteil eines Gerichts in Den Haag wurde der Ölkonzern Shell dazu verpflichtet, seine CO2-Emissionen bis 2030 um 45 Prozent im Vergleich zu 2019 zu reduzieren Bildrechte: imago images/ANP

Premiere: Ätna und Jan Vogler spielen gemeinsam

Zudem vergibt "Friends of Dresden" in diesem Jahr einen Ehrenpreis. Er geht an den FDP-Politiker Gerhart Baum. Der Verein begründete die Vergabe an den 90-Jährigen mit dessen unermüdlichem Engagement für Menschenrechte und Frieden. Der Internationale Friedenspreis wird von der Klaus Tschira Stiftung gefördert. Zu den früheren Preisträgern gehören unter anderem der Kriegsfotograf James Nachtwey, Dirigent Daniel Barenboim und Nobelpreisträger Michael Gorbatschow.



Musikalisch umrahmt wird das Programm am Sonntagvormittag vom Dresdner Elektro-Popduo Ätna und dem Cellisten Jan Vogler. Beide werden erstmals zusammen spielen. Mit dabei ist auch das Dresdner Stahlquartett. Das Dresdner Popduo Ätna tritt am Sonntag bei der Verleihung des Dresdner Friedenspreises auf. Bildrechte: ALFA Louise Amelie