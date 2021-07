Nach Krawallen Amtsgericht verurteilt Dynamo Dresden-Anhänger zu Bewährungsstrafe

Hauptinhalt

Bei den Ausschreitungen am Rande des Aufstiegsspiels von Dynamo Dresden Mitte Mai wurden zahlreiche Polizisten verletzt. Ein 34 Jahre alter Mann hatte gleich mehrere Beamte attackiert. In einem Schnellverfahren musste er sich am Mittwoch vor dem Dresdner Amtsgericht verantworten. Er ist der erste, der wegen der Ausschreitungen vor Gericht stand.