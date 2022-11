Im Streit um den Verkauf sogenannter Torjägerkanonen hat das Fußballmagazin "Kicker" zunächst gegen einen Pokale-Händler aus Dresden den Kürzeren gezogen. Der Dresdner Unternehmer und Chef der Firma Pokale-Meier, Leopold Eißner, teilte mit, der Olympia Verlag, Herausgeber des Fußballmagazins "Kicker", sei mit einer Unterlassungsklage in letzter Instanz vor dem Oberlandesgericht Nürnberg gescheitert. Streitfrage war demnach die Nutzung des Begriffs der Torjägerkanone zur Ehrung besonders erfolgreicher Torschützen.

Urteil in zweiter Instanz

Der Verlag des "Kickers" habe Anfang 2022 Abmahnungen an Pokalhersteller in ganz Deutschland mit dem Ansinnen verschickt, die Nutzung des Begriffs "Torjägerkanone" und den Verkauf von Torjägerkanonen zu unterbinden, so Eißner. Der Dresdner Pokalanbieter Pokale Meier sei gleich zu Beginn per Abmahnung und Unterlassungsaufforderung dazu verpflichtet worden, den Verkauf und Versand von gravierten Torjägerkanonen zu unterlassen.

Das wollte sich der Dresdner Händler nicht gefallen lassen und scheiterte zunächst in erster Instanz vor dem Landgericht Nürnberg - Fürth. Die nächsthöhere Instanz, das Oberlandesgericht Nürnberg, entschied dann jedoch, dass der Verkauf von Torjägerkanonen entgegen der Ansicht des "Kickers" nicht rechtswidrig ist und hob damit das Urteil des Landgerichts im Berufungsverfahren auf. (Aktenzeichen 3 U 2576/22). Das Oberlandesgericht stellte unter anderem fest, dass "Torjägerkanone" im konkreten Fall nicht als Marke erkannt wird. Unter anderem Starkicker Robert Lewandowski ist mit der Torjägerkanone des "Kickers" für seine Treffsicherheit geehrt worden. (Archivfoto) Bildrechte: IMAGO / MIS

"Kicker-Verlag" will Urteil prüfen

Eißner sagte, Torjägerkanonen als Trophäen für Spitzenleistungen seien bei Amateur-Kickern beliebt, würden beispielsweise als Anerkennung an sportbegeisterte Kinder von den Vereinen verliehen. Die Fußballzeitschrift "Kicker" verleihe Torjägerkanonen bislang ausschließlich an Torschützenkönige in den verschiedenen Ligen und bietet diese nicht zum Verkauf an.