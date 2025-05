Freiwilliger Gieß- und Blumendienst

"Ich bin für die Wassertonnen zuständig und helfe beim Gießen, wenn die anderen etwas vorhaben, vor allem an den Wochenenden", erzählt Ender weiter. Die anderen, das sind wie er 20 aktive Gartenmitglieder und deren Familien oder Freunde aus Dresden. Sie haben Wurzeln in der Türkei, in Österreich, Afghanistan, Syrien und im Irak. Die meisten leben in Prohlis und pflegen Gemeinschaftsbeete in Teamarbeit und auch eigene Flächen.

So wie Engila Ahmadi. Sie gießt gerade ihre Gemüsepflanzen. Zwiebeln und Knoblauch stehen beeindruckend ordentlich in vier Reihen, daneben zartgrüne Tomatenpflanzen und etwas, das die Afghanin erst in Dresden kennengelernt hat. "Auf Teig sieht es dunkel aus. Rote Beete?" Das will sie alles später zum Kochen nehmen.

Hier habe ich Spaß beim Arbeiten in der Erde. Engila Ahmadi pflegt ein Gemüsebeet im Gemeinschaftsgarten