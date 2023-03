Polizeieinsatz Weiter Behinderungen nach Gasexplosion in Dresden-Friedrichstadt

Aufregung am Mittwochnachmittag in der Dresdner Friedrichstadt: Ein Bagger beschädigt eine Gasleitung, wenig später kommt es zu Explosionen. Meterhoch schießen die Flammen, über die Warnapp Nina werden die Bürger gewarnt. Die Feuerwehr bekommt die Lage schnell in den Griff. Am späten Abend ist das Gasleck beseitigt und der Einsatz zu Ende. Doch der Sachschaden ist enorm. Behinderungen gibt es weiterhin in der Friedrichstadt.