Umleitungen für den Straßenverkehr - Verkehr Hamburger Straße in Fahrtrichtung Ost/ stadteinwärts über Bremer Straße, Waltherstraße, Magdeburger Straße, Weißeritzstraße

- Verkehr Schäferstraße in Fahrtrichtung West/ stadtauswärts über Schweriner Straße links in Löbtauer Straße, Fröbelstraße, Emerich-Ambros-Ufer, Flügelweg

- Verkehr Waltherstraße in Fahrtrichtung Süd/ Ri. Waltherstraßenbrücke über Friedrichstraße, Weißeritzstraße, Löbtauer Straße, Fröbelstraße

- Verkehr Waltherstraße in Fahrtrichtung Nord/ Waltherstraßenbrücke Quelle: Stadt Dresden