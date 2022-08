IHK-Chef Rohleder hob hervor, dass viele Bereiche im Falle einer Notlage geschützt sein müssen - das seien "natürlich die Privatpersonen, das sind die Krankenhäuser, aber es sind auch die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die weniger als 1,5 Millionen Kilowatt Gas pro Jahr beziehen".



Nun gehe es um Großverbraucher. "Und dafür ist die Bundesnetzagentur zuständig." Der Gas-Notfallplan der Europäischen Kommission war am Dienstag in Kraft getreten. Er sieht vor, dass alle Mitgliedsländer ihren Gas-Verbrauch ab sofort bis zum kommenden März freiwillig um 15 Prozent senken - verglichen mit dem Durchschnittsverbrauch in den vergangenen fünf Jahren.

Die IHK Dresden sorgt sich darum, wie Gas-Großabnehmer über die nächsten Monate kommen. Bildrechte: IMAGO / Martin Bäuml Fotodesign