Stimm- und Sprachengewirr sowie Köstlichkeiten aus aller Welt waren am Montagnachmittag in Dresden zu erleben. Tausende Menschen waren zum 7. Dresdner Gastmahl gekommen. Entlang einer rund 600 Meter langen Tafel auf der Augustusbrücke und dem Schlossplatz probierten Dresdner, Zugezogene und Gäste ihre Lieblingsspeisen. An insgesamt 270 von Firmen, Initiativen und Kulturinstitutionen gespendeten Tischen wurde gebastelt, gespielt, geplaudert und diskutiert, aber auch musiziert und getanzt.