Zum 80. Jahrestag der Zerstörung der Stadt Dresden wird in der rechts- und linksextremistischen Szene bundesweit mobilisiert. Das Landesamt für Verfassungsschutz rechnet mit Anreisen von Rechtsextremisten aus dem gesamten Bundesgebiet und dem Ausland sowie Linksextremisten im Gegenprotest vor allem am Sonnabend. Der eigentliche Tag der Zerstörung ist der 13. Februar, an dem in der Stadt zahlreiche Gedenkverstaltungen angemeldet sind.