Jahrestag Dresden erinnert an homophobes Attentat

Hauptinhalt

Dresden hat am Montag an das Attentat auf ein homosexuelles Paar aus Nordrhein-Westfalen vor einem Jahr erinnert. Dabei war ein 55 Jahre alter Mann aus Krefeld ums Leben gekommen, sein Partner überlebte nur knapp. Am Abend soll es eine Mahnwache am damaligen Tatort geben.