Vor 40 Jahren ist die im Februar 1945 zerstörte Semperoper in Dresden wiedereröffnet worden. Daran erinnern ab Mittwoch eine sichtbare Videoinstallation am Opernhaus und eine Ausstellung. Die Sinfoniekonzerte am Mittwoch- und Donnerstagabend gehören auch zum Gedenken an die Zerstörung Dresdens am 13. Februar 1945. Aufgeführt wird Giuseppe Verdis "Messa da Requiem".