Vor 40 Jahren ist die im Februar 1945 zerstörte Semperoper in Dresden wiedereröffnet worden. Daran erinnern seit Mittwoch eine Videoinstallation am Opernhaus und eine Ausstellung. Auch das Sinfoniekonzerte am Donnerstagabend gehört zum Gedenken an die Zerstörung Dresdens am 13. Februar 1945. Aufgeführt wird Giuseppe Verdis "Messa da Requiem". Eine erste Aufführung des Konzerts hatte es bereits am Mittwochabend gegeben.