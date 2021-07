Ermordete Ägypterin Dresden gedenkt Rassismusopfer Marwa El Sherbini

Das Messerattentat auf die Ägypterin Marwa El Sherbini im Dresdner Landgericht erschütterte 2009 ganz Deutschland. Seitdem wird jedes Jahr in einer Gedenkfeier an die ermordete Frau erinnert. In diesem Jahr warnten bei der Veranstaltung mehrere Redner vor zunehmendem Rassismus im Land.