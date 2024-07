In Dresden wird am heutigen Montag an die 2009 ermordete Muslimin Marwa El-Sherbini erinnert. Anlässlich des 15. Todestages der Ägypterin sind zwei Veranstaltungen geplant. Die Richterin am Bundesverfassungsgericht, Astrid Wallrabenstein, wird zu einer Gedenkstunde im Landgericht Dresden erwartet. Sie will über die Rolle gesellschaftlicher Institutionen im Kampf gegen Diskriminierung sprechen. Am Abend soll im Marwa-El-Sherbini-Park vor dem Landgericht an die Ägypterin erinnert werden.