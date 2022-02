Kretzschmar hatte zuvor ein Beileidstelegramm an die Kollegen in Rheinland-Pfalz geschickt. "Wir sind eine Polizeifamilie. Wir stehen zusammen. Denn es waren zwei von uns", hieß es in dem Schreiben. Tagtäglich hoffe man, dass die Beamtinnen und Beamten wohlbehalten ihren Dienst beenden und sicher nach Hause zurückkehren, schrieb der Landespolizeipräsident weiter. "Diese Hoffnung blieb den beiden ermordeten Kollegen verwehrt." Nach den Worten von Kretzschmar wird sich die sächsische Polizei an der Spendensammlung für die Polizeistiftung des Landes Rheinland-Pfalz beteiligen.



In Zwickau erklärte Polizeipräsident Lutz Rodig: "Der Angriff auf die Kommissarsanwärterin und den Oberkommissar ist ein Verbrechen, dessen Tragik dadurch verstärkt wird, dass es während einer Routinemaßnahme geschehen ist, welche zum polizeilichen Alltag gehört und somit jeden Polizisten hätte treffen können."