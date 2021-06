Landtag Sachsens Polizei soll Gefährder lückenlos überwachen

Seitdem ein islamistischer Gefährder in Dresden ein schwules Paar mit einem Messer attackiert und einen Mann getötet hat, steht die Arbeit der Sicherheitsbehörden besonders im Fokus. Wie viel Überwachung ist möglich, damit sich so etwas nicht wiederholt? Da am Mittwoch erneut ein Gefährder aus der JVA Dresden freigekommen ist, hat sich der Innenausschuss des Sächsischen Landtags mit dem Thema beschäftigt.