Dabei wurden laut Justizministerium im vergangenen Jahr auch 232 Handys entdeckt und damit weniger als in den Jahren zuvor. So seien beispielsweise 2019 noch 315 Handys gefunden worden. Mit 114 beschlagnahmten Mobiltelefonen im ersten Halbjahr deute sich für 2023 ein weiterer Rückgang an. Laut Strafvollzugsgesetz des Freistaates sind Besitz und Benutzung von Mobilfunkgeräten in den Gefängnissen verboten. Nur für den offenen Vollzug kann die Anstaltsleitung abweichende Regelungen treffen.