Ein inszenierter Prozess gegen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) durch die rechtsextremen "Freien Sachsen" darf nicht stattfinden. Das Verwaltungsgericht in Dresden teilte am Freitag mit, dass das Verbot der Aufführung bestätigt wurde. Die rechtsextreme Kleinstpartei wollte am kommenden Montag in Heidenau bei Dresden das Straßentheaterstück "Habecks Prozess" aufführen. Das sollte bereits bei einer Versammlung am 8. August gezeigt werden. Aber es war da bereits behördlich untersagt worden. Gegen ein Video, das für die Aktion werben sollte, ist bereits das Bundeswirtschaftsministerium vorgegangen.