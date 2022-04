Geschwindigkeitskontrolle Blitzen im Akkord: 727 Autofahrer auf A4 bei Dresden zu schnell

Da hatte die Polizei richtig viel zu tun: Am Sonntag stellte sie ihren Blitzer an der A4 bei Dresden auf, der vier Stunden lang ein Foto nach dem anderen schoss. Am Ende waren 727 Autofahrer zu schnell.