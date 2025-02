Der Sonderkomission in Dresden gehören elf Ermittlerinnen und Ermittler an. Die Soko Iuventus wurde 2022 gegründet, nachdem die Zahl der Raubstraftaten an Jugendlichen in Dresden massiv gestiegen war.



Die Soko hat nach Polizeiangaben in 346 Strafverfahren ermittelt und eine Aufklärungsquote von 81 Prozent. Die meisten der Taten ereigneten sich demnach an späten Nachmittagen sowie Abenden. Von den 193 ermittelten Tatverdächtigen sind 18 in Haft und zehn weitere in Jugendhilfe-Einrichtungen untergebracht (Stand: Januar 2024). Das Gros der Beschuldigten seien Deutsche.