Massenanfall nach Gewitter Zehn Verletzte durch Blitzeinschlag in Dresden, vier Menschen in Lebensgefahr

20. Mai 2024, 21:55 Uhr

Bei einem Blitzeinschlag am Dresdner Elbufer sind zehn Menschen verletzt worden, vier von ihnen schweben in Lebensgefahr. Zwei Personen mussten reanimiert werden. Der Blitz war in der Nähe des Rosengartens auf den Elbwiesen eingeschlagen. Die Feuerwehr ruft die Menschen auf, die zum Zeitpunkt des Unglücks in der Nähe waren, mögliche Symptome ärztlich abprüfen zu lassen.