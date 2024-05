Bei einem Blitzeinschlag sind am Montagnachmittag in Dresden zehn Menschen verletzt worden. Feuerwehrsprecher Michael Klahre sagte MDR SACHSEN, vier der zehn Verletzten seien so schwer verletzt worden, dass sie in Lebensgefahr schweben. Zwei von ihnen mussten nach einem Herzstillstand reanimiert werden. Sechs Personen wurden im Umfeld des Blitzeinschlags angetroffen und klagten über typische Beschwerden nach einem Blitzeinschlag wie Kribbeln im Körper. Alle zehn Verletzten wurden ins Krankenhaus eingeliefert.