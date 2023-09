Giraffenbulle Diko hat sich nicht in die Transportbox locken lassen - nun bleibt er in Dresden.

Giraffenbulle Diko hat sich nicht in die Transportbox locken lassen - nun bleibt er in Dresden. Bildrechte: Zoo Dresden

Nach einem gescheiterten Transportversuch hat der Dresdner Zoo beschlossen, den Giraffenbullen Diko zu behalten. Wie der Zoo mitteilte, sollte die Giraffe eigentlich am Mittwoch seine Reise in den dänischen Jyllands Park antreten. "Das Verladen des Tieres wurde jedoch nach knapp vier Stunden abgebrochen, da Diko zu nervös war und keine Anstalten machte, den speziellen Anhänger zu betreten", heißt es in einer Mitteilung.