Der Chiphersteller Globalfoundries will offenbar die Kapazität seiner Fabrik in Dresden nahezu verdoppeln. Bis Ende des Jahrzehnts plant der Konzern Investitionen von knapp 7,6 Milliarden Euro, wie das Wirtschaftsmagazin "Handelsblatt" am Donnerstag schreibt. Dafür fordere Globalfoundries-Firmenchef Thomas Caulfield eine staatliche Unterstützung von 3,8 Milliarden Euro. Das sei ein ähnlich hoher Subventionsanteil, wie ihn der taiwanische Konzern TSMC für sein geplantes Werk in Dresden erhalte.