Der Halbleiterhersteller Globalfoundries fährt angesichts eines weltweiten Chip-Mangels die Produktion in Europa hoch. Nachdem 2020 rund 300.000 Wafer das Dresdner Werk verließen, sollen es in diesem Jahr 700.000 und Ende kommenden Jahres etwa 850.000 sein. Das sagte Geschäftsführer Manfred Horstmann auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa. "Wir produzieren mehr, weil der Bedarf an Halbleitern so hoch ist."