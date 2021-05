In Dresden ist das Standbild Goldener Reiter beschädigt worden. Zeugen hatten nach Polizeiangaben am Sonntagvormittag beobachtet, wie ein Mann mit einem Winkelschleifer und einem Hammer an dem Denkmal hantierte. Die alarmierten Beamten konnten ihn noch in der Nähe des Tatortes stellen.

Beschädigt, aber weiter standsicher

Der Täter machte sich an einem Hinterhuf des Pferdes zu schaffen. Bildrechte: MDR/Tino Plunert Laut Polizei hatte der 54 Jahre alte Deutsche augenscheinlich versucht, einen Huf des Pferdes abzutrennen. Er habe dabei etwas Material abgetragen haben. Die genaue Schadenshöhe ist demnach bisher unklar. Die Standsicherheit des Goldenen Reiters sei aber nicht beeinträchtigt. Ein Sachverständiger soll in den kommenden Tagen den gesamten Umfang der Beschädigungen ermitteln. Die Polizei ermittelt gegen den Tatverdächtigen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.



Es war nicht der erste Fall von Vandalismus an dem Denkmal. So war 2011 und 2019 die Schwertscheide des Reiters abgebrochen worden. Ein anderer Täter brach einem der Löwenköpfe am Denkmalsockel einen Zahn aus.

Ein Prunkstück aus der Zeit des Barock

Der Goldene Reiter ist eines der bekanntesten Denkmäler Dresdens. Das Standbild zeigt den sächsischen Kurfürsten und polnischen Königs August der Starke in römischer Rüstung auf einem sich aufbäumenden Pferd. Es steht seit 1736 am Neustädter Markt. Zum Ende des Zweiten Weltkriegs war der Goldene Reiter in einen Stollen in Pillnitz ausgelagert, in den 1950-er Jahren dann wieder zusammengebaut und restauriert worden. Die letzte umfassende Instandsetzung des blattvergoldeten Standbildes gab es 2001 bis 2003.