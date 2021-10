Im Dresdner Stadtteil Albertstadt brennt eine Abfüllanlage für Flüssiggas in der Straße am Kohlenplatz. Wie die Feuerwehr Dresden auf Twitter mitteilte, kommt es dort aktuell immer wieder zu Explosionen und einer starken Rauchentwicklung. Anwohnerinnen und Anwohner im Bereich der Albertstadt und Klotzsche werden darum gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Außerdem sollen Belüftungs- und Klimaanlagen nicht betrieben werden, so die Feuerwehr.