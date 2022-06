In der Nacht von Freitag auf Samstag ist bei einem Großbrand im Norden Dresdens eine Gewerbehalle vollständig zerstört worden. In dem Gebäude waren mehrere Firmen tätig, darunter das Entsorgungsunternehmen "Nestler" sowie der Techno-Club "Sektor Evolution". Der Feuerwehreinsatz war am Samstagmorgen noch nicht beendet.