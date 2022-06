Großbrand auf Dresdner Industriegelände

Auf einem Industriegelände im Norden von Dresden ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Augenzeugen zufolge brach das Feuer in einer Fabrikhalle aus, in der mehrere Unternehmen tätig sind. Darunter das Entsorgungsunternehmen "Nestler" sowie der Eventveranstalter "Club Sektor Evolution". Die Feuerwehr hat mit den Löscharbeiten begonnen. Den Angaben zufolge sind rund 100 Feuerwehrleute im Einsatz.