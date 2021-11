Manfred Schubert wurde am 6. August 1927 in Dresden geboren. Er war unter anderem als Dramaturg am Theater der Jungen Generation in Dresden tätig, bevor er am 1. Mai 1961 das Kabarett Herkuleskeule gründete. 1980 erhielt er den Kunstpreis der DDR. Am 29. November 2021 starb Manfred Schubert in Dresden. Seine Tochter Sabine Hunger sagte MDR SACHSEN: "Nun ist die Mannschaft der ganz alten 'Keule' an einem anderen Ort wieder 'komplett und spielbereit'".