In der Dokumentation berichten sie auch von der Nacht, als in ihrer Berliner Kanzlei die Übergabe an die Dresdner Ermittler erfolgte. "Und dann gab es einen Tag X. Selbstverständlich kann man als Verteidiger die Sachen hier nicht aufbewahren, allein aus Sicherheitsgründen, aus strafrechtlichen Gründen", sagt Kempgens. "Und selbstverständlich haben wir sofort, als es hier vorlag, die Staatsanwaltschaft informiert." Das sei der Grund gewesen, wieso der entsprechende Anruf in Dresden dann erst nachts erfolgte.