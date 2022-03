Mehr als zwei Jahre nach dem Juwelendiebstahl aus dem Historischen Grünen Gewölbe in Dresden fahnden Staatsanwaltschaft und Polizei nach einem weiteren möglichen Tatbeteiligten. Nach der Auswertung von Videoaufnahmen bestehe der Anfangsverdacht, dass ein bislang nicht identifizierter Mensch den Tatort am Vortag der Tat ausgespäht hat, erklärten die Ermittler am Mittwoch. Sie veröffentlichten Fotos von Überwachungskameras, die den Gesuchten am 24. November 2019 im Grünen Gewölbe zeigen - einen Tag vor dem Einbruch.