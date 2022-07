Nach dem Juwelendiebstahl aus dem Historischen Grünen Gewölbe in Dresden hat das Land Sachsen knapp 316.000 Euro für Reparaturen am und im Residenzschloss bezahlt. Das teilte Holger Krause vom Sächsischen Immobilien- und Baumanagement am Freitag im Prozess am Landgericht Dresden mit.