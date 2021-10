Bei dem Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe in Dresden haben die Täter bereits Tage zuvor ein Fenster präpariert. Das bestätigte die Landesregierung nach einer Anfrage des Landtagsabgeordneten Rico Gebhardt von den Linken. Demnach durchtrennten die Täter am 18./19. oder am 20./21. November ein Fenstergitter am Residenzschloss und klebten es provisorisch zusammen. Das war vier beziehungsweise sieben Tage vor dem Einbruch am 25. November.