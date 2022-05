Vor Kurzem hatte der Vorsitzende Richter Ziegler den Verfahrensbeteiligten ein Konvolut an Akten genannt, das im sogenannten Selbstleseverfahren in die Verhandlung eingebracht wird. In dem Fall waren es Protokolle über die kriminaltechnische Tatortarbeit: eine Auflistung, wann welche Spur wo genommen wurde. Das war gewissermaßen der trockene Teil, denn die Kriminaltechniker und Kriminaltechnikerinnen sagten auch vor Gericht aus und veranschaulichten ihre Arbeit mit einer interessanten Präsentation.

Dass diese Akten nicht öffentlich wurden, hängt also damit zusammen, dass das Gericht so das Verfahren beschleunigen will. Das finde ich gut, so kommt das Verfahren voran und der Fokus liegt auf den wichtigen Punkten.