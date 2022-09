Landgericht Weiterer Angeklagter im Dresdner Grüne Gewölbe-Prozess vorbestraft

Der Prozess zum Einbruch in das Grüne Gewölbe in Dresden wurde am Dienstag fortgesetzt. Bei der Verhandlung am Landgericht in Dresden ging es dabei vor allem um die Strafakte eines der insgesamt sechs Angeklagten. Auch die Auswertung zweier Handys aus dem Besitz der mutmaßlichen Täter durch die Soko Epaulette war ein Thema.