Das Grüne Gewölbe in Dresden erhält kostbaren Zuwachs: ein Schachbrett aus Elfenbein, Ebenholz, Schildplatt und Silber. Das teilten die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden mit. Es stamme aus der Zeit des Museumsgründers August dem Starken (1670 - 1733). Der Direktor des Grünen Gewölbes, Marius Winzeler, beschreibt das Schachspiel bei MDR KULTUR als preziös und kostbar. Die hellen Elfenbeinfelder seien leuchtend grün gefärbt und mit silbernen Sterne verziert, die dunklen Felder aus dem Panzer einer Schildkröte gearbeitet und somit dunkelbraun.

Die Schachfiguren sind laut Winzeler jede für sich ein Meisterwerk. Sie wurden den Angaben zufolge von einem Meister barocker Skulpturen in Dresden geschnitzt, später dann in Augsburg von einem Goldschmied weiterbearbeitet. Bisher war das Schachspiel lediglich eine Leihgabe. Nun ist es mithilfe der Ernst-von-Siemens-Kunststiftung in den Besitz des Grünen Gewölbes übergegangen. Das Luxusobjekt aus der Zeit um 1705 wurde laut Winzeler für knapp eine Million Euro aus Privatbesitz angekauft. Es wird dem sächsischen Bildhauer Paul Heermann (1673-1732) zugeschrieben.