Im Mai 2023 verhängte das Landgericht Dresden gegen Mohamed R. wegen der Beteiligung am Einbruch ins Grüne Gewölbe eine Jugendstrafe von vier Jahren und vier Monaten. Da Jugendstrafen durch die Gerichte am Wohnort vollstreckt werden, ist das Berliner Amtsgericht als Vollstreckungsbehörde zuständig. Angerechnet wird dabei auch die Zeit, die Mohamed R. in Untersuchungshaft saß.