In einer Grundschule in Dresden ist in der Nacht zum Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Wie die städtische Feuerwehr mitteilte, brannte die Küche der 14. Grundschule an der Schweizer Straße. "Der Brand konnte auf die Küche begrenzt und eine Ausbreitung verhindert werden", informierte die Feuerwehr. 42 Einsatzkräfte waren vor Ort. Nach dem Löschen wurden die verqualmten Räume mit Elektrolüftern belüftet.