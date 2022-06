Der Brand in der Küche der 14. Grundschule auf der Schweizer Straße in Dresden ist gelegt worden. Wie die Polizei mitteilte, hebelten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch ein Fenster auf und kletterten in die Schulküche. Dort durchsuchten sie Schränke und Ablagen und zündeten anschließend das Mobiliar an.