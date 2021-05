Weil die Corona-Zahlen deutlich gesunken sind, dürfen Dresdens Grundschulen ab Dienstag wieder im eingeschränkten Regelbetrieb öffnen. Wie das Kultusministerium mitteilte, ist der bisherige Wechselunterricht dann aufgehoben. In der Praxis bedeutet dies, dass der Präsenzunterricht zwar stattfindet, allerdings in festen Gruppen und Klassen mit wenigen festen Lehrern. Hintergrund ist, dass es in Dresden eine stabile 7-Tage-Inzidenz unter 100 gibt. Deshalb gilt nicht mehr die Bundesnotbremse, sondern die bis zum 30. Mai befristete Corona-Schutzverordnung des Landes.

Eine Pflicht, in die Schule zu gehen, gibt es derzeit in jedem Fall nicht. "Alle Schülerinnen und Schüler können sich weiterhin von der Präsenzbeschulung schriftlich abmelden. Die Abmeldung muss durch Belange des Infektionsschutzes begründet sein", schreibt der Pressesprecher des Kultusministeriums, Dirk Reelfs, im Blog des Ministeriums.

Seit Kurzem müssen die Test in Sachsen unter Aufsicht gemacht werden. Eltern können ihren Kindern demnach nicht mehr eine Bescheinigung über einen zu Hause gemachten Test mitgeben. Die Kinder müssen sich daher entweder in der Schule oder in einem Testzentrum testen lassen. Verantwortlich dafür ist eine neue Regelung des Bundes, die Sachsen in die Corona-Schutzverordnung aufnehmen musste.