In Sachsen haben bislang 63 Prozent der Haus- und Wohnungsbesitzer in Sachsen ihre Grundsteuererklärung eingereicht. Darüber informierte Sachsens Finanzminister Harmut Vorjohann (CDU) am Mittwoch. Dabei bleibt ihnen nicht mehr viel Zeit: Ende des Monats läuft die Abgabefrist für die Neuberechnung für die Grundsteuer endgültig ab. Vorjohann geht davon aus, dass bis Fristende rund 70 Prozent der Grundsteuerpflichtigen ihre Erklärung fristgemäß abgeben werden.