In Sachsen wird es keine weitere Fristverlängerung für die Abgabe der Grundsteuererklärung geben. Das teilte der Sprecher des Finanzministeriums, Jörg Herold, am Dienstag mit. Dagegen hatte der bayerische Finanzminister Albert Füracker (CSU) angekündigt, dass Grundstücks- und Immobilieneigentümer im Nachbarfreistaat drei Monate länger Zeit bekommen sollen. Die Abgabefrist für die Grundsteuererklärung endet in Sachsen am 31. Januar. Das Enddatum war schon einmal hinausgeschoben worden.