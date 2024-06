Bildrechte: Roland Halkasch

Schwerer Bahnunfall Wollten nach AC/DC-Konzert heim: 20-Jährige in Dresden von Güterzug erfasst

Hauptinhalt

18. Juni 2024, 05:37 Uhr

In Nachgang des AC/DC-Konzerts am Sonntag in Dresden ist es zu einem schweren Bahnunfall gekommen. Eine junge Frau war beim Übertreten der Bahngleise von einem Güterzug erfasst worden. Die Deutsche Bahn warnt in diesem Zusammenhang vor dem Betreten von Gleisanlagen. Es ist lebensgefährlich und verboten.